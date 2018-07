Damiano uit 'Blind Getrouwd' doet vrijwilligerswerk in Afrika: "Ik wil deze ervaringen delen met mijn toekomstige vriendin" Redactie

25 juli 2018

06u00

Bron: TV-Familie 1 Celebrities Damiano Fiore (38). Een welluidende naam, een mooie man. En blijkbaar ook een goeie inborst. Want hij bevindt zich nu in Afrika, om vrijwilligerswerk te doen, weet weekblad TV-Familie.

Je kent Damiano natuurlijk van ‘Blind Getrouwd’. Zijn huwelijk met airhostess Wendy (30) was géén succes. Memorabel en pijnlijk was de volgende uitspraak van Wendy: "Toen we op het strand lagen, keek ik naar hem. Ja, hij heeft een schoon lijf. Maar hij keek niet naar mij. Als je iemand aantrekkelijk vindt, dan kijk je toch eens een keer?"

Damiano keek zelfs niet naar Wendy toen hij haar rug - met slechts één hand - insmeerde. Maar momenteel moet hij in de eerste plaats zichzélf insmeren. En liefst met een heel hoge beschermingsfactor.

Geld ophalen

Want Damiano is in Senegal. "Samen met de leerlingen en de directeur van het Heilig Hart College in Tervuren (waar Damiano als sportleraar werkt, nvdr) heb ik hier iets moois opgezet", vertelt hij. "Een groentetuin, in een dorp. Door omstandigheden was dat project stopgezet, maar nu zetten we er weer volop onze schouders onder."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN