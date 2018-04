Damiano datet niet voor het eerst op tv, 20 jaar geleden zag je hem in... 'Blind Date' MVO

16 april 2018

06u25

Bron: HBVL 215 Celebrities Damiano Fiore (38) is nog steeds op zoek naar de ware liefde. Zijn huwelijk met Wendy in 'Blind Getrouwd' draaide enkel op vriendschap uit. Het was niet de eerste keer dat hij via tv een geschikte partner probeerde te vinden. Twintig jaar geleden deed hij dat ook al eens in het populaire datingprogramma 'Blind Date'.

"Mijn deelname aan 'Blind Date' was het gevolg van een weddenschap onder vrienden", zegt hij over het voorval in 1998, zo schrijft Het Belang Van Limburg. "Jong en onbezonnen. Ik was het al bijna vergeten, tot ik erover werd opgebeld. (lacht) Ik hield er een date en een reisje aan over, maar voorts werd het niets."