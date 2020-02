Dame Julie Walters genezen van darmkanker Silke Denissen

Bron: BBC 1 Celebrities Bij actrice Julie Walters (69) werd anderhalf jaar geleden darmkanker geconstateerd. De Britse had twee tumoren in haar dikke darm, vertelde ze in een interview met Victoria Derbyshire op de BBC. Ondertussen gaat het weer goed met haar, vertelt ze: “Ik ben kankervrij.”

Toen Julie Walters achttien maanden geleden te horen kreeg dat ze stadium drie darmkanker had, kon ze dat niet geloven: “Ik dacht: ‘Dit is belachelijk, hij moet een fout gemaakt hebben.’ Ik kon het niet geloven.” Ze had eerder een CT-scan ondergaan omdat ze last had van buikpijn, maagzuur en overgeven. Haar dokter bleef optimistisch, maar Walters had het moeilijk om het nieuws aan haar echtgenoot Grant Roffey te vertellen. “Ik zal zijn gezicht nooit vergeten. De tranen sprongen in zijn ogen.”

Witte leugen

Uiteindelijk werd 30 centimeter van haar dikke darm verwijderd. “Toen ik bijkwam van de verdoving, voelde ik me vreemd genoeg absoluut fantastisch. Ik vroeg de nachtverpleegster: ‘Is ‘Love Island’ bezig?’, want daar hadden we het over gehad, en we keken samen naar het programma. Pas een paar dagen later voelde ik me uitgeput en wat depressief.” Walters onderging verder ook nog een chemokuur. Dat ging goed, vertelt ze, en ze had geen last van haaruitval. Door haar herstel werden enkele scènes uit ‘The Secret Garden’, de film waaraan ze toen werkte, geschrapt en miste ze de première van ‘Mamma Mia 2'. Haar agent vertelde iedereen dat ze last had van een gescheurde hernia.

Op pensioen?

Nu, achttien maanden later, gaat het “erg goed” met de actrice: “Ik heb net een scan gehad, en ik weet nu dat ik kankervrij ben.” De ziekte heeft haar wel veranderd. “De persoon voor de operatie is verschillend met wie ik nu ben." Vooral werken vindt ze nu minder belangrijk, klinkt het. Het was zelfs een “opluchting” om uit de steeds maar ronddraaiende carrousel te zijn. “Er stonden twee grote tv-reeksen gepland, en dan nog twee films. Ik heb er uiteindelijk geen enkele moeten doen. En dat was geweldig.” Het is dan ook mogelijk dat ‘The Secret Garden’ haar laatste film wordt. “Ik zegt niet dat ik nooit meer ga acteren. Maar ik ga zeker niet meer terug naar zes opnamedagen in de week, van vijf uur ‘s morgens tot zeven in de avond. En het project zal me enorm moeten aanspreken.”