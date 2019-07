Dame Judi Dench wordt blind: “Mensen denken dat ik dementeer, maar ik zie hen gewoon niet” Redactie

Bron: Primo 0 Celebrities Ze is wereldbekend van de James Bond-films maar ook daarnaast bouwde Judi Dench (84), ofte Dame Judi, als actrice een enorm palmares op. En ook al is ze nog altijd bijzonder actief - alleen al dit jaar werkt ze mee aan zes films - door het achteruitgaan van haar ogen zal ze heel wat activiteiten moeten stoppen. “Het ergste vind ik het verlies van mijn rijbewijs”, zegt ze.

Judi Dench liep onlangs een oogaandoening op die snel evolueert en weliswaar kan worden afgeremd maar niet genezen. Op haar leeftijd is dat niet zo ongewoon, maar “het gevolg is dat ik aan een hoog tempo steeds minder zie”, zegt de actrice. “Dat heeft vervelende gevolgen. Eerst en vooral het verlies van mijn rijbewijs. En meteen dus ook van mijn persoonlijke bewegingsvrijheid, want nu ben ik compleet van anderen afhankelijk. Maar het was ook wel terecht. Was ik blijven rijden, dan had ik wellicht iemand doodgereden. Daarnaast heb ik moeite om mensen die niet vlak bij me staan, meteen te herkennen. Daardoor denken sommigen dat ik hen negeer of boos op hen ben. Of, nog vervelender, dat ‘ik begin te missen’, zeg maar dement begin te worden.”

En dat is geenszins het geval, benadrukt Dame Judi. “Alleen heb ik wat meer hulp nodig. Mijn teksten worden geprint in groot formaat, mensen lezen me de krant voor. Wat ik daarbij het meeste mis? Het invullen van de kruiswoordraadsels. In principe zou ik dat ook nog kunnen met de hulp van derden, maar dat is niet fijn. Het is juist zelf het correcte woord kunnen invullen dat bij kruiswoordpuzzels zo plezant is.” Wat geenszins wil zeggen dat de actrice de handdoek in de ring werpt. Integendeel. Naast de films waarin ze meespeelt, wil ze volgend jaar ook meewerken aan de remake van de musical ‘Cats’. “Ik ben wat ik doe”, zegt ze. “De dag dat ik niet meer kan acteren, dat ik mijn leven niet meer creatief kan invullen, zal de laatste dag van mijn leven zijn. En daar ben ik heus nog niet aan toe.”