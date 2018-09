Dakota Johnson 'erg gelukkig' met Chris Martin SD

28 september 2018

18u28 0 Celebrities 'Fifty Shades'-actrice Dakota Johnson (28) heeft zich voor het eerst voorzichtig uitgelaten over haar relatie met zanger Chris Martin (41).

"Ik wil er niet over praten, maar ik ben erg gelukkig", zegt de actrice in het novembernummer van het magazine Tatler.

De actrice en de frontman van Coldplay worden al ruim een jaar aan elkaar gekoppeld. Tot dusver spraken de twee nooit over hun relatie, al werden ze wel al eens samen in het openbaar gezien. De twee werden gefotografeerd toen ze uit eten gingen en toen ze in Malibu de hond van de actrice uitlieten.