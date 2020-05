Dakota Johnson depressief tijdens lockdown: “Moeilijk om positief te blijven wanneer de wereld droevig is” SDE

22 mei 2020

15u52

Bron: Page Six 1 Celebrities Dakota Johnson (30) heeft het moeilijk tijdens deze coronacrisis. Dat vertelde ze in een interview met Extra. En ze is niet de enige celeb die worstelt met haar gevoelens.

In een interview met Extra bekent Dakota Johnson dat ze het moeilijk heeft om haar depressieve gedachten tijdens deze lockdown onder controle te houden. De actrice kampt al sinds haar tienerjaren met een depressie en de huidige situatie maakt het er niet beter op. “Je bent thuis, je bent niet bij je vrienden of je familie en je kunt de dingen niet doen die ervoor zorgen dat je je waardevol voelt”, legt ze uit. “Het lijkt of je vastzit in een kostuum van depressie.” De ‘Fifty Shades of Grey’-actrice voegt eraan toe: “Op dit moment kaatsen ook pijn en droefheid constant de wereld rond. Het is dus heel moeilijk om je constant positief te voelen wanneer de wereld zo droevig is. Het is gevaarlijk, eng en eenzaam.”

Dakota probeert haar angstgevoelens te minimaliseren door actief te blijven, zegt ze. “Ik doe aan meditatie of ga wandelen”, klinkt het. “En ik probeer lief te zijn voor m'n lichaam. Dat zijn de kleine dingen die uiteindelijk het verschil zullen maken. Ik lees ook veel en bekijk een hoop films. Daarnaast werk ik aan verschillende producties: ik probeer productief te blijven", besluit ze.

(Lees verder onder de foto.)

Dakota is niet de enige celeb die het moeilijk heeft. Ook Goldie Hawn, actrice en moeder van Kate Hudson, worstelt met haar gevoelens. Dat vertelt ze in ‘Good Morning Britain’. “We hebben veel geluk en daar ben ik ontzettend dankbaar voor, maar ik ben ongelofelijk bang en droevig”, klinkt het. “Ik huil zo’n drie keer per dag, omdat het pijn doet om te denken aan al het misbruik dat momenteel plaatsvindt. Dat heeft allemaal te maken met deze lockdown, met angst en onzekerheid over wat er gaat gebeuren. Het is catastrofaal.” Toch beseft de 74-jarige actrice dat zij en haar partner Kurt Russell eigenlijk weinig reden tot klagen hebben. “We bevinden ons in een zeldzame wereld. We hebben prachtige huizen waarin we verblijven en mijn familie woont erg dichtbij.”

