Dakloos en verwaarloosd: vriend van overleden George Michael zit compleet aan de grond TDS

16 september 2019

12u00 8 Celebrities Het zou niet niet goed gaan met Fadi Fawaz (46), de toenmalige partner van de in 2016 overleden zanger George Michael. Fawaz werd het afgelopen weekend op straat gefotografeerd, waar hij volgens de Britse media zou rondzwerven. Hoewel Fadi ten tijde van zijn relatie met George kon rekenen op een leven vol glitter en glamour, zou hij nu compleet aan de grond zitten.

Drie jaar na de dood van George Michael is het leven van Fadi Fawaz op een puinhoop uitgedraaid. Hij werd na aanhoudende ruzies door de familie van de overleden zanger uit diens riante villa in Londen gezet en leeft sindsdien op straat. “De familie van George en hun team van advocaten hebben me in de steek gelaten”, liet Fadi zijn vrienden zopas nog weten op Facebook. “Daarom slaap ik nu noodgedwongen op straat in plaats van in mijn huis.’’ Fawaz zegt dat hij tot voor kort nog in een hotel verbleef, maar dat hij die kosten inmiddels niet meer kan dragen.

Fawaz reageerde steeds woest op het feit dat hij niet vermeld stond in het testament van George Michael. Hij kon geen enkele aanspraak maken op het vermogen van de zanger, dat op ruim 100 miljoen euro wordt geschat. Fawaz raakte verbitterd en spuwde meermaals publiekelijk zijn gal, met alle negatieve gevolgen voor hem van dien.

Woede ontspoord

Vorige maand ontspoorde zijn woede. Hij besloot een deel van het dak van villa van George Michael, die zo’n vijf miljoen waard is, eigenhandig te slopen. Fawaz, overigens een voormalige kapper, werd gearresteerd en hem werd de toegang tot de riante woning ontzegd. Sindsdien weet hij niet waar - en vooral: bij wie - hij nog terecht kan.

Het is nog maar de vraag of Fawaz kan ontsnappen aan de negatieve spiraal waarin hij terecht is gekomen. Fadi Fawaz zou mentaal niet stabiel zijn, en zou steeds in de slachtofferrol kruipen. Fawaz was sinds 2009 samen met George Michael, maar sinds de dood van de zanger lijkt hij maar geen nieuwe geluk te kunnen vinden.