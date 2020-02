Daarom zegde Brad Pitt op het laatste moment af voor de BAFTA-awards: “Hij liet alles vallen” SDE

04 februari 2020

14u22

Bron: The Sun 0 Celebrities Opvallende afwezige op de BAFTA-awards zondag was Brad Pitt (56). Hoewel hij genomineerd was voor een award - en die ook effectief zou binnenrijven - zegde de acteur op het laatste moment af. The Sun denkt nu te weten waarom: Brad zou een kans hebben gekregen om het goed te maken met zijn vervreemde zoon Maddox (18).

Tussen Brad Pitt en zijn geadopteerde zoon Maddox botert het al lange tijd niet goed. In 2016 ontplofte de bom tijdens een vlucht in een privévliegtuig. Brad zou dronken geweest zijn en ruzie gemaakt hebben met zijn toenmalige vrouw Angelina Jolie. Maddox wilde zijn moeder verdedigen, waarna Brad uithaalde naar de jongen. Er volgde zelfs een officieel onderzoek door de FBI naar ‘fysieke mishandeling’, maar de acteur werd vrijgesproken. Toch wilde Maddox niets meer te maken hebben met zijn vader, en weigerde resoluut om nog op bezoek te gaan.

Nu lijken de kaarten anders te liggen. Woordvoerders van Brad hadden al laten weten dat de acteur niet naar de BAFTA’s kon komen vanwege ‘familiale verplichtingen’. Dat blijkt nu een ontmoeting met Maddox te zijn. Dat vertelt een vriend van de acteur aan The Sun: “Maddox gaf Brad nog een kans om te praten, en de acteur liet meteen alles vallen. Vader zijn is het allerbelangrijkste in zijn leven, en hij zou alles doen om hun relatie te herstellen. Maddox was weg aan de universiteit (hij studeert in Zuid-Korea, red.) dus toen Brad ontdekte dat hij in de buurt was en ze konden praten, zegde hij zijn reis naar het Verenigd Koninkrijk meteen af.”