Daarom wordt getrouwde Megan Fox nu met een andere man gespot SDE

18 mei 2020

21u38

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Dezer dagen zet Megan Fox (34) de bloemetjes buiten met rapper Machine Gun Kelly (30). Opvallend, want voor zover bekend is de actrice nog steeds getrouwd met Brian Austin Green (46).

Sinds 2010 is Megan Fox getrouwd met Brian Austin Green. Samen hebben ze drie zoontjes: Journey River (3), Bodhi Ransom (6) en Noah Shannon (7). Hoewel hun relatie af en toe zwaar weer doormaakte - met onder meer een aanvraag tot scheiding die later weer werd ingetrokken - is het koppel nog steeds (gelukkig) getrouwd. Al doen recente foto’s wel iets anders vermoeden. Daarop is Megan zonder trouwring te zien in het gezelschap met rapper Machine Gun Kelly. Niet zo abnormaal, vertelt een bron aan HollywoodLife. “De afgelopen jaren hebben Brian en Megan in het geheim verschillende keren een ‘break' genomen, al hielden ze dat wel stil. Dit is normaal voor hen.”

Megan Fox Hanging Out with Machine Gun Kelly Amid Marriage Trouble Rumors https://t.co/TqVr6BBmwF TMZ(@ TMZ) link

Kort nadat de foto’s van Megan en haar nieuwe vlam de ronde begonnen te doen, werd ook Brian zonder z'n trouwring gezien. Op Instagram schreef hij: “Uiteindelijk raken vlinders verveeld wanneer ze te lang op een bloem zitten. Ze voelen zich verstikt. Het is een grote wereld, en die willen ze verkennen." Klinkt als trouble in paradise. Volgens fans brengen de twee hun quarantaine dan ook niet samen door. Dat is niet zo vreemd, want Brian heeft een eigen huisje in Malibu, waar hij heen gaat wanneer hij “tijd alleen” nodig heeft. “Het is een plek waar hij aan alles kan ontsnappen", vertelde een vriend daarover. Apart in quarantaine of niet, hun vrienden maken zich alvast geen zorgen over hun gezamenlijke toekomst. “Ondanks de ‘breaks’, zijn Megan en Brian al verschillende keren weer opnieuw bij elkaar gekomen", klinkt het. “Niemand is verbaasd dat ze nu tijd apart doorbrengen, maar niemand zal ook verbaasd zijn wanneer ze opnieuw samenkomen.”

Lees ook:

Actrice Megan Fox had psychische inzinking na doorbraakrol: “Ik durfde zelfs niet meer in het openbaar komen”



Door dit foutje krijgen we Megan Fox amper nog te zien



Brian Austin Green verklapt het geheim achter zijn gelukkige huwelijk met Megan Fox



Megan Fox gaat dan toch niet scheiden