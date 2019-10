Daarom vroeg vrouw van ‘Avengers’-acteur Jeremy Renner de scheiding aan: “Hij wilde mij vermoorden” TDS

22 oktober 2019

11u10

Bron: In Touch 0 Celebrities De bittere oorlog tussen ‘Avengers’-acteur Jeremy Renner (48) en zijn ex-vrouw, actrice Sonni Pacheco (28), gaat van kwaad naar erger. In nieuwe opgedoken juridische documenten, die magazine In Touch kon inkijken, verklaart Sonni dat Jeremy er tijdens een ruzie mee dreigde haar te vermoorden. Jeremy zou toen dronken en onder invloed van cocaïne zijn geweest.

Het bleef echter niet bij dreigende taal alleen: zijn ex beweert dat Jeremy die bewuste nacht een pistool in zijn mond stak, waarna hij dreigde zelfmoord te plegen. Hij zou het pistool vervolgens in de lucht hebben gehouden en in het plafond geschoten hebben, terwijl hun 6-jarige dochter Ava nietsvermoedend in haar kamer sliep.

Sonni heeft ​​de rechter daarom gevraagd om het hoederecht over hun dochter Ava aan te passen, zodat in de toekomst enkel gecontroleerde bezoeken mogelijk zijn voor Jeremy. “De beschuldigingen zijn zeer vernietigend”, klinkt het. “Dit is slechts het topje van de ijsberg. Het zal nog enkel erger worden.”

Geschiedenis van misbruik

De actrice beweert in de documenten verder dat Jeremy een geschiedenis heeft van verslavingen en verbaal en emotioneel misbruik. Ze stelt zelfs dat de acteur onder invloed was toen hij op Ava moest letten. Volgens de documenten heeft Jeremy immers ooit cocaïne achtergelaten op een toiletbril, die zo binnen handbereik was van hun 6-jarige dochter. “Het welzijn van zijn dochter Ava is altijd de primaire focus geweest voor Jeremy. Het is nu aan de rechter om te beslissen”, reageert de advocaat van Jeremy. “Het is uiterst belangrijk de dramatiseringen in de verklaring van Sonni op te merken, ze geeft een eenzijdige verhaal met een specifiek doel voor ogen.”

Jeremy en Sonni waren amper een jaar getrouwd toen ze in 2015 de scheiding aanvroegen.