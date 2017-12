Daarom voedt Pink haar kinderen genderneutraal op KDL

12u55

Bron: People 0 REUTERS Pink verscheen onlangs met haar dochter op de rode loper. Celebrities Pink is de trotse mama van een dochter van zes, Willow, en een zoontje van 11 maanden, Jameson, en die probeert ze genderneutraal op te voeden. De zangeres hoopt daarmee dat Willow en Jameson in de toekomst de kans krijgen om te doen wat ze willen, ongeacht of ze nu een meisje of een jongen zijn.

"In ons gezien proberen we zo weinig mogelijk labeltjes te plakken op alles", vertelt Pink, die er zelf niet van houdt om in hokjes gestopt te worden, in People. De opvoeding lijkt al vruchten af te werpen. "Vorige week vertelde Willow dat ze met een Afrikaanse vrouw zal trouwen. Ze zei ook dat ze eerst bij ons zullen inwonen terwijl ze hun eigen huis bouwen."

Fam bam Een foto die is geplaatst door null (@pink) op 26 okt 2017 om 06:51 CEST