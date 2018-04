Daarom vindt Lore Tom Boonen de beste papa ooit KDL

30 april 2018

10u12

"Beste papa ooit", schrijft Lore Van de Weyer, de partner van voormalig wielrenner Tom Boonen, bij een foto die ze deelde op Instagram.

Op de foto is te zien hoe Tom probeert om de haren van een van zijn twee dochtertjes in een staartje te steken. Uit de commentaar die Lore bij de foto plaatste, mogen we afleiden dat Tom uiteindelijk ook in zijn opzet sloeg. "Alles kan em! #bestepapaooit #noworriesmum", klinkt het.

Alles kan em! 😁 ❤️#bestepapaooit#noworriesmum Een foto die is geplaatst door null (@lorevandeweyer) op 30 apr 2018 om 07:55 CEST