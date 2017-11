Daarom verbergt Marco Borsato zijn awards en prijzen op zijn kantoor KDL

10u01

Bron: Nieuwe Revue 0 ANP Kippa Celebrities Marco Borsato heeft in zijn meer dan twintigjarige carrière al heel wat prijzen en awards gewonnen. In het begin stalde de Nederlandse zanger die nog uit in zijn woonkamer, maar nadien verborg hij ze op zijn kantoor. En daar had hij een speciale reden voor.

Marco wilde zijn drie kinderen namelijk geen rotgevoel geven bij het zien van de prijzen, zegt hij. "Al mijn gouden en platina platen hangen tegenwoordig op kantoor omdat ik het belastend vond om ze in mijn huis te hebben. Dan kwamen mijn kids trots thuis met een medaille van het skiën, maar merkten ze al snel teleurgesteld op dat ze nooit zoveel awards zouden winnen als ik aan de muur had hangen. Dat was echt een eyeopener", zegt Marco in Nieuwe Revu.

De Nederlandse zanger vertelde ook nog dat er weinig verschil is tussen 'Marco de artiest' en 'Marco de familieman', dat is er enkel als hij op het podium staat. "Thuis ben ik niet iemand die de hele dag de aandacht opeist zoals ik dat op de bühne wel doe."

Waar zij zijn.... is mijn thuis! 😍#familie #thuis Een foto die is geplaatst door Marco Borsato (@borsato) op 17 nov 2017 om 11:30 CET