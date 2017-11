Dáárom schenkt Will Smith 5 miljoen aan Tyrese Gibson TDS

09u20 0 rv Will Smith en Tyrese Gibson zijn de beste vrienden. Celebrities Will Smith en Jada Pinkett-Smith hebben de Amerikaanse acteur en zanger Tyrese Gibson 5 miljoen dollar gegeven. Dat doen ze om de juridische strijd van Gibsen om voogdij over zijn dochter te bekostigen.

Dat Tyrese financiële hulp krijgt van het koppel, maakte de acteur dit weekend zelf bekend op Instagram. Het bericht was even later evenwel verdwenen, omdat Will en Jada hem gevraagd hebben niets op de sociale media te delen. De post werd vervangen door een nieuw bericht waarin hij Will en Jada bedankte, maar het bedrag werd dit keer niet vermeld.

Lees verder onder de foto

Tyrese laat de laatste tijd steeds vaker van zich laten horen op de sociale media. De bitsige juridische strijd met ex-vrouw Norma, de moeder van zijn dochter Shayla (10), komt geregeld aan bod.

Norma beweert dat Tyrese het meisje heeft mishandeld, waardoor hij zijn dochter op dit moment niet mag zien. In de rechtbank gaf Norma aan dat ze de band tussen Tyrese en zijn dochter wil herstellen, als hij zich laat behandelen voor een bipolaire stoornis. Volgens de moeder van Shayla werd de ziekte bij Tyrese vastgesteld.