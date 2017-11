Daarom moet Hilde De Baerdemaeker verplicht zwijgen KDL

13u53 0 VRT Hilde De Baerdemaeker Celebrities Hilde De Baerdemaeker mag vanavond voor de vierde keer plaatsnemen achter de microfoon in 'Steracteur Sterartiest', maar daar moest de actrice wel een dagje spreekverbod voor overhebben.

"'Mama, jij bent STOM! Maar dan in de andere betekenis!' Lap, dat krijg je dan als je spreekverbod krijgt door je stemcoach. Niet praten, stem sparen voor vanavond", schrijft Hilde bij een foto op Instagram. Maar wat is er net aan de hand? In een sms'je laat Hilde aan onze redactie weten dat haar "stem moe is". Gelukkig is er ook goed nieuws: "mijn optreden van vanavond komt niet in het gedrang", klinkt het nog.

Hilde bracht haar ochtend vandaag door op de school van haar tweeling, maar ook dat gebeurde in stilte. "Dan heb je aan je kids beloofd om in de klas te komen vertellen over je beroep. 'Mama, jij hebt het leukste beroep van allemaal, aub, kom je erover vertellen'. Is waar, kan ik dan weigeren??? NEE! Dus vanochtend uitbeeldspelletjes gespeeld in de klas en op het bord geschreven: acteren= durven ZOTTEKES doen en SPELEN. Vanavond duimen dat mijn stem wakker is en klaar om zich te smijten als nooit tevoren!!!", schrijft de actrice nog bij de foto.