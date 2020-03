Daarom miste Brad Pitt de BAFTA Awards: twee dochters van Angelina Jolie geopereerd SDE

09 maart 2020

21u06 0 Celebrities De familie Jolie-Pitt heeft de afgelopen tijd met medische kopzorgen te kampen gehad. Twee dochters zijn namelijk recent geopereerd, schrijft mama Angelina Jolie (44) in een essay voor Time. Volgens Page Six zijn de operaties meteen ook de reden waarom Brad Pitt (56) in februari de BAFTA Awards afzegde.

In februari zegde Brad Pitt op het laatste moment af voor de BAFTA Awards in Groot-Brittannië. “Vanwege een familieverplichting”, klonk het toen, waardoor er vermoed werd dat de acteur een kans had gekregen om het bij te leggen met zijn vervreemde zoon Maddox. Maar het ziet er nu naar uit dat die theorie niet klopt. Brad zou bij zijn dochters zijn geweest, die rond die tijd een operatie moesten ondergaan.

Dat blijkt uit een essay dat Angelina Jolie geschreven heeft voor Time. “De laatste twee maanden heeft mijn oudste dochter de ene na de andere operatie ondergaan", schrijft ze. “Dagen later zag ik hoe haar jongere zus onder het mes moest voor een heupoperatie." Daarbij heeft Angelina het waarschijnlijk over Zahara (15) en Shiloh (13). Die laatste werd recent nog met krukken gezien. De actrice schrijft ook over de band tussen haar dochters. “Ik zag hoe mijn dochters voor elkaar zorgden. Mijn jongste dochter (Vivienne, red.) bestudeerde de verpleegsters en assisteerde dan de volgende keer. Ik zag hoe mijn meisjes alles lieten vallen en elkaar op de eerste plek zetten.”

Wat Zahara precies mankeerde, wordt niet duidelijk, al wordt wel gesuggereerd dat het best ernstig was. “We kennen allemaal dat moment waarop niemand ons kan helpen en alles wat we kunnen doen is onze ogen sluiten en ademen.” En ze vervolgt: “Ze begrijpen dat medische uitdagingen meemaken, vechten om te overleven en te genezen iets is om trots op te zijn.”