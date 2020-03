Daarom liep vriendschap tussen Jeffrey Epstein en Harvey Weinstein op de klippen: “Hij behandelde zijn favoriete meisje slecht” SDE

30 maart 2020

22u34

Bron: Page Six 0 Celebrities Jarenlang waren Harvey Weinstein (68) en de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein de beste vrienden, maar aan die hechte vriendschap kwam een einde toen de filmproducent zijn boekje te buiten ging. Dat schrijft advocaat Brad Edwards in een nieuw boek.

“Weinstein bevond zich in het appartement van Epstein in Frankrijk", schrijft Brad Edwards. Hij is advocaat van een van de vrouwen die Epstein van misbruik beschuldigt. “Hij kreeg een massage van een van Epsteins meisjes, toen hij agressief probeerde om de massage om te buigen in iets seksueel. Het meisje wees zijn avances af. Volgens het verhaal begon Harvey haar dan uit te schelden omdat ze hem afgewezen had. Maar Harvey wist niet dat zij op dat moment een van Epsteins favorieten was. Jeffrey beschouwde de agressieve mishandeling als een gebrek aan respect tegenover hem.”

En dus ondernam de miljonair actie: “Jeffrey liep de kamer in, riep tegen Harvey en gooide hem het huis uit. De boodschap was duidelijk: hij hoefde nooit meer terug te komen." Edwards hoorde het verhaal voor het eerst van Jean-Luc Brunel, een modellenscout die banden zou hebben gehad met Epsteins misbruiknetwerk. “Ik hoorde verschillende versies van dit verhaal van anderen", zegt Edwards. “Jaren later ook een versie van Epstein zelf, die Harvey omschreef als een varken. Stel je voor.”

De twee controversiële en machtige mannen waren jarenlang vrienden. Epstein gebruikte zijn connectie met Weinstein om indruk te maken op meisjes, klinkt het. En hij wist voor sommige van zijn slachtoffers zelfs een filmrolletje te versieren, meldt The Daily Beast. Zo staat voormalige studente massagetherapie Chauntae Davis opgelijst als ‘Drunk Girl’ in de horrorfilm ‘Feast’ uit 2005. Die werd geproduceerd door Dimension Films, een tak van Weinsteins Miramax. “Jeffrey Epstein stelde haar voor aan Harvey, en die connectie zorgde ervoor dat ze die auditie kon versieren", vertelt haar advocaat Edwards aan de website. Ook slachtoffer Maria Farmer praat over de band tussen Harvey en Jeffrey. “Ik zei: ‘Wie is Harvey?’ En zij (Ghislaine Maxwell, red.) antwoordde: ‘Harvey Weinstein.’”

