Daarom laat Willow Smith zich 24 uur lang opsluiten in een doos

11 maart 2020

21u02

Bron: The LA Times 0 Celebrities Woensdagavond laten Willow Smith (19) en haar (mogelijke) vriendje Tyler Cole (23) zich 24 uur lang opsluiten in een doos in het Museum of Contemporary Art’s Geffen Contemporary in Los Angeles. Met de voorstelling willen ze aandacht vragen voor mentale problemen, vertelt ze in de Los Angeles Times.

Al sinds Willow Smith een kind is, heeft ze last van angststoornissen. “We zijn op deze planeet, en alles kan gebeuren, net zoals er met Kobe Bryant gebeurd is", vertelt de dochter van Will Smith en Jada Pinket-Smith aan de Los Angeles Times. “Elk moment is kostbaar. En ik denk dat iedereen wel bang is van niet weten wat er gaat gebeuren, niet weten of je op het juiste pad zit en niet weten of je de juiste keuzes maakt.” Die angststoornis is net wat Willow wil behandelen in haar nieuwe voorstelling, die ze woensdagavond geeft in het Museum of Contemporary Art’s Geffen Contemporary. Samen met haar vriendje Tyler Cole beleeft ze acht verschillende emoties: paranoia, woede, verdriet, ongevoeligheid, euforie, interesse, medeleven en acceptatie. Ze worden door middel van een glazen wand van het publiek gescheiden, en de andere drie muren zijn van canvas. Daarop zullen Willow en Tyler schilderen en schrijven. Normaal gezien zal er niet gepraat worden, zegt Willow. “Misschien zullen we grommen of krijsen - het gaat er erg primitief aan toegaan.”

Na de doos worden bezoekers naar een ruimte geleid waar er zich zelfhulpboeken bevinden, en plaatsen waar ze kunnen doneren aan organisaties die zich inzetten voor mentale gezondheid. “We willen niet dat mensen denken: ‘Oh, dit is enkel voor bewustwording.’ Het eerste dat we op onze muur gaan schrijven, is iets als ‘Het accepteren van je angsten is de eerste stap naar begrip.’ Dan weet je dat het over iets écht gaat. Dit heeft een echt doel.”