Daarom kost volledige outfit van Amal Clooney meer dan 500.000 dollar Karen Van Eyken

04 juni 2018

11u19

Bron: The Huffington Post, The New York Post 5 Celebrities Niet alleen het bruidskleed van Meghan Markle was peperduur. Tijdens hét huwelijk van het jaar in Windsor kwam Amal Clooney met een schitterende outfit voor de dag. Maar het wondermooie totaalplaatje had wel zijn prijs.

Na de plechtigheid waren vriend en vijand het erover eens: de vrouw van George Clooney was de best geklede gast tijdens het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle.

De mensenrechtenadvocate droeg een mosterdgele jurk van Stella McCartney. Een goudkleurige clutch, pumps van Gianvito Rossi, een opvallende hoed van Stephen Jones en schitterende oorringen maakten haar outfit helemaal af.

Uiteraard zijn de designerkleren van Stella McCartney aan de zeer dure kant en kosten de chique hoofddeksels van Stephen Jones duizenden dollars, toch is de kostprijs van Amals volledige outfit astronomisch hoog, zelfs naar koninklijke normen.

The New York Post heeft achterhaald dat we spreken over meer dan een half miljoen dollar of omgerekend minstens 430.000 euro.

Alleen al haar elegante diamanten oorbellen van ontwerpster Lorainne Schwartz kosten zo veel. Voor de geïnteresseerden: ze zijn onder meer te koop bij Bergdorf Goodman en Harrods in Londen.