Daarom is het team van Donald Trump teleurgesteld in A$AP Rocky: “Eén telefoontje was genoeg geweest” SDE

25 augustus 2019

15u00

Bron: Yahoo! News 0 Celebrities Op 2 augustus keerde A$AP Rocky (30) na een maand gevangenisstraf in Zweden terug naar de Verenigde Staten. Eén iemand was daar minstens even blij mee als de rapper zelf: president Donald Trump (73), die zich flink had ingezet voor de vrijlating van zijn beroemde landgenoot. Maar ondertussen is die vreugde behoorlijk gezakt, vertellen twee medewerkers van Trump aan Yahoo! News.

Het begon allemaal begin juli. Na een concert in de Zweedse hoofdstad Stockholm werd A$AP Rocky samen met enkele crewleden gearresteerd omdat ze een man zwaar mishandeld zouden hebben. De rapper hield zijn onschuld staande, maar het mocht niet baten: hij werd opgesloten in afwachting van zijn proces.

Het team van Rocky nam ondertussen contact op met een zekere Hassan Muhammad. Er is weinig bekend over de man, maar hij omschrijft zichzelf als een ‘fixer’ voor beroemdheden uit de entertainmentindustrie. “Ik weet hoe ik met problemen moet omgaan of ze moet oplossen", vertelt Muhammad aan Yahoo! News. “En als je in een situatie zoals deze zit, kan je maar naar één of twee plaatsen bellen: het Witte Huis of de overheid. Ik ken iemand bij het Witte Huis.” En dus nam Muhammad vervolgens contact op met Darrell Scott en Kareem Lanier, twee hooggeplaatste Afro-Amerikanen die Trump inschakelt wanneer hij het over zaken wil hebben die de Afro-Amerikaanse gemeenschap aangaan.

Onschuldig

Scott geeft aan Yahoo! News toe dat hij initieel sceptisch tegenover de zaak stond, maar dat hij besloot om toch mee te doen nadat hij video’s van het incident zag. Hij kreeg het idee dat Rocky zelf lastiggevallen werd door de man die hij zogezegd aangevallen zou hebben en dat de rapper een slachtoffer was van het Zweedse rechtssysteem. Volgens Lanier was Rocky dan weer “een zwarte man waarvan we geloven dat hij onschuldig in de cel zit”. Maar wat meer is: de twee mannen geloofden dat de zaak ook Trump zou kunnen interesseren. “De president is zo’n voorstander van de hervorming van justitie ... We wisten dat dit in zijn straatje zou passen", vertelt Lanier.

En dus bracht Muhammad Lanier in contact de manager van Rocky, John Ehmann. Lanier vertelde Ehmann dat er slechts één voorwaarde was: “Het Witte Huis vroeg niets in ruil. Er waren geen voorwaarden aan verbonden, maar mijn voorwaarde en die van Kareem was dat ik wil dat jullie ‘dank je’ zeggen”. En die antwoordde: “Als een seriemoordenaar Rocky uit de cel krijgt, dan zou ik zelfs hem zonder problemen bedanken.”

Kushner

Nu dat geregeld was, namen Scott en Lanier contact op met Jared Kushner, de schoonzoon en adviseur van president Trump. Realityster Kim Kardashian deed ondertussen trouwens hetzelfde, gesteund door haar echtgenoot Kanye West. Ook de president zelf bemoeide zich met de zaak. Op 12 juli reisde Trump naar Cleveland, waar hij vergaderde met Lanier en Scott. “Wat denk je over die Rocky?” vroeg de president. “Hij is een goede jongen. Het is een goede zet”, antwoordde Scott. Enkele dagen later maakte de president dan ook officieel bekend dat hij Rocky zou helpen. “Heel wat leden van de Afro-Amerikaanse gemeenschap hebben me gebeld, vrienden van me, en zeiden: ‘Kun je helpen?’ Ik ken A$AP Rocky niet persoonlijk, maar ik kan je wel vertellen dat hij veel steun heeft van de Afro-Amerikaanse gemeenschap in dit land”, vertelde hij op een persconferentie. En vervolgens nam Trump contact op met de premier van Zweden. Hij verzekerde zijn collega dat de rapper geen vluchtrisico was en dat hij persoonlijk wilde instaan voor zijn borgtocht. Rocky’s Zweedse advocaat, Slobodan Jovicic, was erg opgetogen met dat nieuws, mailde hij aan Lanier en Scott. “Geen Amerikaanse president heeft ooit zo’n garanties gegeven", stond er te lezen. “Zoals ik het zie, is dit nieuw bewijs en kunnen ze dit niet tegen ons gebruiken. Het kan niet fout zijn om te denken dat deze garantie van de president van Amerika een verschil kan maken.”

Kritiek

Uiteindelijk zou de rapper nog twee weken in de cel blijven, terwijl Trump kwade tweets richting de Zweedse premier bleef sturen én een specialist in het oplossen van gijzelingssituaties naar Stockholm bracht om verder aan de zaak te werken. Kritiek dat de president zoveel moeite enkel deed om de Afro-Amerikaanse kiezers te overtuigen, wuift Lanier weg. “Hij won de verkiezingen met 8 procent van de zwarte stemmen. Hij heeft de Afro-Amerikaanse kiezers niet nodig of heeft A$AP Rocky niet nodig om zwarte kiezers te overtuigen. Hij heeft dit gedaan omdat het het juiste was.”

Op 2 augustus mocht A$AP Rocky eindelijk naar huis. Lanier en Scott zeggen dat ze het team van de rapper al na enkele uren begonnen te contacteren, in de hoop op een bedankje. “We kregen geen telefoontje. Helemaal niets", zegt Scott. En wanneer ze Ehmann dan toch eindelijk aan de telefoon kregen, putte die zich uit in excuses: Rocky had tijd nodig om te reizen en uit te rusten. Scott was kwaad: “Ik hoop dat jullie niet terugkomen op wat jullie zeiden dat jullie gingen doen”, vertelde hij Ehmann. Dat hij aan Kushner moest uitleggen dat ze nog niets gehoord hadden van de rapper, vond hij “gênant", geeft hij toe.

Kuddementaliteit

Ondertussen heeft A$AP Rocky op zijn sociale media al een paar keer zijn fans en vrienden bedankt, maar een specifiek bedankje voor het Witte Huis kon er niet af. En dat zet kwaad bloed bij Lanier en Scott. Volgens die eerste beloofde Ehmann om binnen de 48 uur een telefoontje te regelen tussen Kushner en Rocky, maar stopte de manager simpelweg met het beantwoorden van sms’jes. De mannen zijn bezorgd voor wat het stilzwijgen van de rapper kan betekenen voor de populariteit van Trump, vertellen ze. “Een van de problemen die wij hebben als cultuur - en dan heb ik het over zwarte Amerikanen - is kuddementaliteit. Momenteel is het heel populair voor die jongens om president Trump neer te halen.” En ze zijn ook teleurgesteld, geeft Scott toe. “Het enige wat hij hoefde te doen was twee minuutjes bellen om ons te bedanken. Rocky heeft zelfs niet privé gebeld en gezegd: ‘Hey man, bedankt. Ik waardeer het.’ Gewoon privé.”