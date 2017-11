Daarom heeft Will Tura een trauma overgehouden aan praten op het podium: "Die man heeft me daar echt met de grond gelijk gemaakt”

Will Tura zingt liever dan dat hij spreekt, dat is geen geheim. In het Radio 2-ochtendprogramma 'De Rotonde' blikt hij komende zondag terug op een belevenis uit zijn jeugd die volgens hem aan de grondslag hiervan ligt. Een soort jeugdtrauma, zeg maar.

De kleine Arthur Blanckaert was geen primus op school. Maar als hij op een podium stond, schitterde hij. Daarom nam hij geregeld deel aan crochetwedstrijden, talentenjachten die in die tijd erg veel bijval kenden.

Met groot succes, want hij won die wedstrijden regelmatig. En het is één van die crochetwedstrijden voor de radio die bepalend zijn geweest voor hem. “De speaker kondigde me aan en deed een interview. Zo jongen, en hoe goed gaat het op school? En die man vuurde een hele reeks wiskundevragen op me af, niet mijn favoriete vak. Ik stond aan de grond genageld. Die man heeft me daar echt met de grond gelijk gemaakt.”

Meer muziek

Will Tura is ervan overtuigd dat hij er tot de dag van vandaag een afkeer voor praten op een podium aan overgehouden heeft. “Ik heb het nooit onder de knie gekregen.” Niet dat het Will Tura voor grote problemen heeft gesteld. Hij loste dat op met: meer muziek. “Ik zei altijd tegen mijn broer Staf: ik zing liever drie nummers extra op een concert, dan te moeten praten tegen het publiek. Ik ga zoveel mogelijk liedjes zingen.” En het publiek? Dat zag dat het goed was.