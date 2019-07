Daarom draagt Madonna steeds een ooglapje SD

12 juli 2019

11u49

Bron: Today 0 Celebrities Het was je vast al opgevallen, maar Madonna (60) is tegenwoordig niet meer zonder ooglapje in het openbaar te zien. Niet omdat ze een of andere oogziekte heeft, vertelt ze aan ‘Today’, maar omdat het bij haar nieuwe personage - Madame X - past.

“Ze is een spion”, vertelt Madonna over Madame X en haar nieuwe ooglapje. “Een geheim agent. Ze reist de wereld rond. Ze verandert haar identiteit. Ze slaapt met één oog open. En ze brengt de dag door met één oog gesloten. Ze is gewond geraakt. Dus verbergt ze een van haar ogen", legt de 60-jarige zangeres uit.

De inspiratie voor haar nieuwe identiteit haalde Madonna in haar verleden. Haar voormalige danslerares, Martha Graham, noemde haar al ‘Madame X’ toen ze nog maar 19 jaar oud was, omdat ze er nooit een vinger op kon leggen wie Madonna nu echt was. “Ik voelde me net hetzelfde toen ik de plaat aan het opnemen was”, zegt de zangeres. “Dus toen ik eenmaal besloten had dat het album ‘Madame X’ zou noemen, creëerde ik een verhaal dat het begin zou zijn van Madame X’s traject.”