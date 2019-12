Daarom beëindigde Drake zijn jarenlange ruzie met Chris Brown om Rihanna SDE

28 december 2019

16u00

Bron: Rap Radar 0 Celebrities Jarenlang konden Drake (35) en Chris Brown (30) niet door een deur, omwille van de manier waarop die laatste zijn ex Rihanna (31) behandeld had. Maar de twee heren hebben hun ruzie bijgelegd. In een interview met Rap Radar vertelt Drake waarom.

In 2009 sloeg Chris Brown zijn toenmalige vriendin Rihanna in elkaar. De zanger kreeg een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar, en de relatie liep na nog een laatste poging definitief op de klippen. Toch bleef Chris zijn ex op sociale media volgen, en gaf hij aan vertrouwelingen toe dat ze nog steeds zijn droomvrouw is. Rihanna begon in 2016 op haar beurt dan weer een tijdje een relatie met Drake, al zouden ze jaren eerder al een knipperlichtrelatie gehad hebben. Drake gaf prompt toe dat hij al sinds z'n 22ste een crush op haar had. Niet verwonderlijk dat de twee heren moeilijk door een deur konden. In 2012 kwam het zelfs tot een gevecht in een nachtclub. Maar de ruzie tussen Drake en Chris is nu voorbij. Ze namen eerder dit jaar zelfs samen een nummer op, ‘No Guidance’.

“We probeerden al eerder om samen te komen en muziek te maken, maar ik denk dat we het altijd forceerden", zegt Drake in een interview met Rap Radar. “Ik denk dat er langs beide kanten sprake was van wrok. Maar wanneer je dan een stap terugneemt en echt begint na te denken over hoe het zit, voel je je belachelijk omdat je ruzie maakt om een meisje, weet je wel? Maar natuurlijk kan dat uitmonden in échte ruzie en dat is wat er bij ons gebeurde.” Maar het was tijd voor verandering, klinkt het. “Ik denk dat we allebei zijn opgegroeid, en dat die persoon die tussen ons stond, op dit moment niet langer deel uitmaakt van onze levens. Ik heb wel nog veel liefde en respect voor haar", voegt hij eraan toe. “Ik beschouw haar als familie.”

Twijfels

Drake geeft toe dat hij twijfelde om het nummer uit te brengen, omdat hij niet wist hoe Rihanna zou reageren. “Ik twijfelde eerlijk gezegd even, want ik wilde niet dat ze zich miskend zou voelen omdat ik met hem een nummer zou opnemen. Maar ik weet ook dat zij beseft hoeveel nachten hij en ik al wakker hebben gelegen door dit probleem. Ik denk dat ze een goede persoon is, met een goed hart. Ze heeft liever dat dit probleem opgelost raakt dan dat deze kinderachtige nonsens uitmonden in een serieuze situatie. Daarom ben ik ermee doorgegaan.”