Daarom barstte Selena Gomez in tranen uit op awardshow

Selena Gomez pinkt nog snel een traan weg Selena Gomez is door het Amerikaanse magazine Billboard uitgeroepen tot Vrouw van het jaar. Toen de actrice en zangeres haar award ging ophalen tijdens een heuse show, barstte ze in tranen uit.

Selena kreeg de award overhandigd door haar beste vriendinnen Elle Fanning en Francia Raisa. De zangeres droeg de titel tijdens haar speech meteen op aan Francia, die afgelopen zomer haar nier doneerde aan de zieke zangeres. "Ik vind dat Francia deze award zou moeten krijgen. Ze heeft mijn leven gered. Ik heb zoveel geluk gehad", vertelde Selena door haar tranen heen. Verder bedankte Selena ook haar "geweldige team en familie" omdat ze haar bleven steunen in "een zeer zware tijd". ''Ik heb me nog nooit zo trots gevoeld om een vrouw te zijn in deze industrie. Ik ben zo dankbaar voor alle oudere vrouwen die ons hebben geholpen.'' Met de award voegt de zangeres zich bij een lijst van grote namen die de prijs eerder wonnen, onder wie Taylor Swift, Pink, Fergie en Beyoncé.

Francia liet weten vereerd te zijn de award te mogen uitreiken aan haar beste vriendin. ''Ik was alleen maar blij dat ik een match was. Ze staat nu hier en wordt geëerd en ik heb haar zien groeien in haar carrière, dat is geweldig.''

