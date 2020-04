Daar is plots Beyoncé! De hoogtepunten van de grote Disney Sing-a-long, volledig van thuis uit MVO

17 april 2020

08u50 0 Celebrities Gisteren verzamelden de grootste namen uit het Disney-muziekimperium zich voor het grootste sing-a-long-event dat we in tijden hebben gezien. En dat in het coronatijdperk! Ariana Grande, Demi Lovato en zelfs Beyoncé droegen van thuis uit hun steentje bij om hun fans een hart onder de riem te steken.

Tot grote vreugde van de kijkers verscheen niemand minder dan Beyoncé ineens in beeld om ook een liedje te zingen. De zangeres zong het nummer ‘When You Wish Upon A Star’ uit de tekenfilm ‘Pinokkio’ uit 1940. Beyoncé droeg het nummer op aan alle hulpverleners die dag en nacht werken om mensen te helpen. “Wij waarderen alles wat jullie doen enorm. Blijf alsjeblieft goed voor jezelf en je familie zorgen. Blijf gezond, blijf veilig en houd hoop. We komen hier doorheen, dat beloof ik,” aldus Queen Bey.

De show, gepresenteerd door Ryan Seacrest, had naast deze verrassingsact nog een paar andere grote namen gestrikt. Ondermeer Christina Aguilera, Ariana Grande, Demi Lovato, Michael Bublé en John Stamos zongen allen vanuit hun eigen huis een Disneyliedje dat thuis door iedereen meegezongen kon worden. Fans reageerden enthousiast op het initiatief: “Dit is iets wat we nu nodig hebben, samen Disney nummers zingen.”

Het doel van de sing-a-long was aandacht te vragen voor ‘Feeding America’, de overkoepelde voedselbank organisatie.

Ariana Grande zingt ‘I Won’t Say I’m In Love’ uit ‘Hercules’

Demi Lovato zingt ‘A Dream Is A Wish’ uit ‘Assepoester’

Josh Gad en Luke Evans zingen ‘Gaston’ uit ‘Belle en het Beest’

De cast van ‘Little Big Town’ zingt ‘A Spoonful Of Sugar’ uit ‘Mary Poppins’

Michael Bublé zingt ‘A Dream Is A Wish’ uit ‘Cinderella’

Demi Lovato and Michael Bublé singing “A Dream Is A Wish Your Heart Makes” #DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/E3pabLtbUe Demi Lovato News Media(@ JCMD_Media) link