Cuba Gooding Jr. in nieuwe rechtszaak beschuldigd van verkrachting

18 augustus 2020

21u13

Bron: Page Six 0 Celebrities Er is een nieuwe rechtszaak aangespannen tegen Cuba Gooding Jr. (52). De acteur wordt ervan beschuldigd een vrouw in de zomer van 2013 verkracht te hebben. Er lopen al verschillende rechtszaken tegen Gooding Jr. wegens seksueel wangedrag.

De vrouw die de rechtszaak aanspande, wil anoniem blijven en diende de zaak daarom in onder de naam ‘Jane Doe’. Ze beweert dat ze Cuba Gooding Jr. in augustus 2013 ontmoette in de VIP-sectie van de Greenwich Village Lounge. Na een paar drankjes nodigde de acteur haar uit om mee naar z'n hotelkamer te gaan, zodat hij er van kleren zou kunnen wisselen.

In de kamer aangekomen zette Gooding muziek van Mumford & Sons op en trok hij z'n kleren uit - al vertelde de vrouw hem dat ze naar de bar beneden wilde gaan. “De eiser droeg die avond een jurk met halternek. De beklaagde was klaar met het uittrekken van z’n kleren (hij was nu compleet naakt) en stak met geweld en zonder toestemming een hand in haar jurk zodat hij haar borsten kon aanraken. Zijn andere hand stak hij onder haar jurk.”

De vrouw zei verschillende keren ‘nee’, maar daar had de acteur geen oren naar. Hij gooide haar op het bed, “trok haar onderbroek uit” en verkrachtte haar vaginaal, zonder condoom. Daarna ging hij naar de badkamer. Voordat ze echter kon ontsnappen, keerde hij terug, waarna hij haar terug verkrachtte, dit keer anaal. Toen Gooding in slaap viel, kon ze eindelijk de hotelkamer verlaten.

“De beschuldigingen zijn vals", liet de advocaat van Gooding Jr. al weten. “Er is zeven jaar geleden geen klacht ingediend."

De acteur is momenteel al verwikkeld in een rechtszaak over aanranding en misbruik waar drie vrouwen hem van beschuldigen. De inhoudelijke behandeling van deze zaak staat voor september gepland voor de rechtbank in New York. Hij ontkent alle aantijgingen. In totaal hebben zich minstens 22 vrouwen gemeld die zeggen dat ze te maken hebben gehad met seksueel wangedrag door de ster.

