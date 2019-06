Cuba Gooding Jr. geeft zichzelf aan bij politie in betastingszaak SD

12 juni 2019

21u10

Bron: TMZ 2 Celebrities Cuba Gooding Jr. (51) heeft besloten zichzelf aan te geven in de zaak rond de betasting van een vrouw in een nachtclub in Manhattan. De acteur houdt wel vol dat hij onschuldig is.

Eerder deze week beschuldigde een vrouw Cuba Gooding Jr. ervan haar betast te hebben in een nachtclub in Manhattan, terwijl hij “zwaar onder invloed was”. De acteur heeft nu voor het eerst gereageerd op haar bewering en houdt vol dat hij onschuldig is. “Ik heb vertrouwen in het systeem”, vertelt hij aan TMZ. “Er is een videotape die laat zien wat er echt gebeurd is - en dat is het allerbelangrijkste.”

Wanneer de reporter hem vraagt wat er echt gebeurd is, zegt hij: “Ik was in de nachtclub en vertrok. Ik ontmoette een hoop mensen en zei gedag. Ik nam een paar foto’s en ... Weet je, je moet vertrouwen hebben in wat de mensen zeggen. Ik geef het proces nu de kans om aan te tonen wat er echt gebeurd is.” Gooding laat nog weten dat hij zich donderdag bij de politie van New York zal aanmelden.