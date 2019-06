Cuba Gooding Jr. aangeklaagd voor ‘gewelddadige aanrakingen’ SD

14 juni 2019

15u01

Bron: Metro UK 0 Celebrities Cuba Gooding Jr. (51) is aangeklaagd voor ‘gewelddadige aanrakingen’, nadat hij zichzelf donderdag aangaf bij de politie van New York. De acteur wordt ervan beschuldigd een vrouw betast te hebben. Gooding Jr. pleit onschuldig.

Cuba Gooding Jr. wordt ervan beschuldigd op 9 juni de borsten van een vrouw te hebben betast in een bar in Manhattan. Hij zou dronken geweest zijn. De acteur heeft steeds zijn onschuld staande gehouden en gaf zich gisteren zelf aan bij de politie van New York. Die klaagden hem aan met ‘het gewelddadig aanraken en het seksueel misbruik’ van een vrouw in een bar. Gooding Jr. pleit onschuldig.

Mark Heller, de advocaat van de acteur, is ervan overtuigd dat de beveiligingsbeelden van die avond hem zullen vrijpleiten. “In de bijna vijftig jaar dat ik dit doe, heb ik nooit zo’n zaak als dit gezien: er is geen schijn van criminele aansprakelijkheid die bij meneer Cuba Gooding Jr. gelegd kan worden nadat ik en mijn personeel de video - waarop de gebeurtenis waarvoor we hier vandaag zijn staat - twee uur lang uitgebreid hebben bekeken. Meneer Gooding heeft zich op geen enkele manier onbehoorlijk gedragen. Niets in de video kan zelfs maar als dubbelzinnig worden beschouwd en ik ben eerlijk gezegd geschokt dat deze zaak wordt vervolgd.”

Op 26 juni moet Gooding voor de rechtbank verschijnen.