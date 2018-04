Cryptomiljardair en ex van oprichtster Jimmy Choo sterft plots in rehab Joeri Vlemings

17 april 2018

11u07

De 54-jarige miljardair Matthew Mellon is plots gestorven in een ontwenningskliniek in Mexico. Mellon was de ex van ontwerpster Nicole Hanley en van de Britse Tamara Mellon, die het bekende modemerk Jimmy Choo mee oprichtte. Hij laat drie kinderen na.

Matthew Mellon maakte fortuin met een investering van 2 miljoen dollar in de cryptomunt Ripple, waarvan hij 1 miljard maakte. Hij was in het verleden voorzitter van het financiële bestuur van de New Yorkse tak van de Republikeinse partij.

Mellon vocht eerder al tegen zijn verslaving aan OxyContin, wat hij zelf in 2016 vanuit een ontwenningskliniek in Malibu "legale heroïne" noemde. Die slechte gewoonte kostte hem maar liefst 100.000 dollar per maand. Hij nam tot 80 pillen per dag.

Hij was nu in behandeling in Cancun in Mexico, waar hij gisteren plots overleden is.