Cristiano Ronaldo en zijn zoon poseren samen voor zijn nieuwe kledinglijn KDL

13u01 0 Photo News Een blik achter de schermen. Celebrities Cristiano Ronaldo Jr, de 7-jarige zoon van de Portugese profvoetballer, treedt in de voetsporen van zijn vader. Niet meteen op voetbalvlak, maar wel als model. Het duo staat samen voor de camera voor de nieuwe kledingcollectie van de voetballer.

De CR7 Junior Denim line draait volgens Ronaldo om plezier maken en jezelf vrij voelen. "De stoffen die we gebruikt hebben, zitten erg comfortabel wat ervoor zorgt dat jongens actief kunnen zijn en zich vrij kunnen bewegen en spelen", zegt Ronaldo. "Junior begint ook te genieten van kledij die op de juiste manier gemaakt is en hij is echt bezig met mode en er goed uitzien. Net omdat hij de collectie zo leuk vindt, vond ik het niet meer dan normaal dat hij er ook aan mocht meewerken."

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News