Courtney Love waarschuwde in 2005 al voor Weinstein 01u30 0 REUTERS Courtney Love waarschuwde al in 2005 voor Harvey Weinstein. Zelf werd ze niet het slachtoffer van de machtige producer. Celebrities Zangeres Courtney Love wond er in 2005 geen doekjes om tijdens een interview op de rode loper: blijf uit de buurt bij Harvey Weinstein. Niemand geloofde haar en een invloedrijk agentschap keerde zich tegen haar. Inmiddels is gebleken dat de weduwe van Kurt Cobain gelijk had.

Love was te gast bij een evenement van zender Comedy Central: the Roast of Pamela Anderson. Komiek Natasha Leggero vroeg of ze advies had voor jonge vrouwen in Hollywood. Love is niet alleen zangeres, als actrice gooide ze een tijdje hoge ogen met rollen in films als The People Vs. Larry Flynt.

Aarzeling

Even is er een moment van aarzeling en lijkt de doorgaans zo uitgesproken Love zelfs nerveus, is te zien in een opname van het interview. "Ik word waarschijnlijk beschuldigd van smaad als ik dit zeg...", twijfelt ze. Dan gaat ze er toch voor: "Als je door Harvey Weinstein wordt uitgenodigd voor een privéfeestje in de Four Seasons, ga er niet naartoe."

Luxehotels

Four Seasons is één van de luxehotels waar Weinstein vrouwen in zijn hotelkamer ontving, zogenaamd voor werkbesprekingen. Hij vroeg hen om massages, dwong hen te kijken hoe hij zich bevredigde en in sommige gevallen zelfs tot seks. Een waslijst aan actrices, waaronder Gwyneth Paltrow, Lea Seydoux, Rose McGowan en Asia Argento hebben de afgelopen week hun nare persoonlijke ervaringen met Weinstein gedeeld. De in Hollywood tot voor kort oppermachtige producent drong zich ook op aan assistentes, modellen en journalisten.

De manier waarop hij decennia lang zijn macht misbruikte heeft hem, twaalf jaar na de waarschuwing van Courtney Love, de das om gedaan. Weinstein is ontslagen bij zijn bedrijf, zijn vrouw heeft hem verlaten en hij is door de Academy - de organisatie die jaarlijks de Oscars uitreikt - geschrapt als lid.

Zelf geen slachtoffer

Courtney Love twitterde dat zij zelf geen slachtoffers is geweest van Weinstein. Wel kwam ze naar haar opmerking op een 'eeuwige' zwarte lijst terecht van het invloedrijke agentschap CAA (Creative Artists Agency).