Courtney Love is al 18 maanden nuchter

13 februari 2020

17u50

Bron: ANP 0 Celebrities Tijdens de uitreiking van de Britse NME Awards sprak zangeres Courtney Love (55) openhartig over haar worstelingen met alcohol en drugs. Inmiddels is ze al anderhalf jaar nuchter, zo onthulde de zangeres woensdag tijdens de awardshow.

De Hole-zangeres ontving de Icon Award omdat de jury haar "één van de belangrijkste symbolen van de alternatieve muziek" vond. Terwijl zij het beeldje, in de vorm van een opgestoken middelvinger, in ontvangst nam bedankte ze haar team en benoemde ze haar eigen persoonlijke mijlpaal. "Is dit niet prachtig? Ik ben vandaag bovendien achttien maanden nuchter. Ik kan het zelf ook niet geloven, het is geweldig."



De 55-jarige Love, weduwe van Nirvana-frontman Kurt Cobain, heeft lang geworsteld met drank en drugs. In 2005 werd zij daarvoor verplicht opgenomen in een afkickkliniek.