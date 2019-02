Courteney Cox over noodlanding met vliegtuig: “We vierden het leven tijdens de vlucht” DVDA

22 februari 2019

13u47 0 Celebrities Courteney Cox (54) nam samen met enkele vriendinnen, waaronder actrice Jennifer Aniston (50) vorige week het vliegtuig van Los Angeles naar Cabo San Lucas, in Mexico. De vrouwen zouden daar de verjaardag van Jennifer Aniston vieren. De vlucht verliep echter niet zonder problemen, want het vliegtuig verloor bij het opstijgen een wiel. “We vierden het leven tijdens de vlucht”, vertelde Cox gisteren op het Hollywood For Science gala.

De Amerikaanse actrice vertelde gisteren dat ze tijdens het incident banger was doordat ze niet wist wat er haar te wachten stond, dan door wat er effectief aan het gebeuren was. “Als je hoort dat je geen wiel meer hebt, klinkt dat niet goed”, vertelt de vrouw. “Maar we hadden er andere, er was er meer dan één”, voegde ze eraan toe. “Het was oké.”

Hoewel de vrouwen tijdens de vlucht wisten dat er een probleem was met het wiel, bleven ze nog vier uur lang in de lucht hangen om brandstof te verbranden. Eerder gaf Cox al aan dat ze tijdens die tijd aan haar geliefden dacht en dochter Coco (14) nog een berichtje stuurde om te zeggen dat ze van haar houdt.

Na de landing op de Ontario International Airport in Californië FaceTimede de actrice onmiddellijk met haar vriend Johnny McDaid. De landing was naar verluidt best vlot verlopen. Cox, Aniston en de andere inzittenden wachtten daar ook op een nieuw vliegtuig.