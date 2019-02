Courteney Cox over noodlanding: “Ik heb mijn dochter nog ge-sms't dat ik van haar hou” SD

21 februari 2019

07u49

Bron: Extra 0 Celebrities Het moest een gezellige vlucht worden van Los Angeles naar Cabo San Lucas, Mexico. Daar zou Courteney Cox (54) samen met enkele vrienden de verjaardag van Jennifer Aniston (50) vieren. Maar het vliegtuig verloor bij het opstijgen een wiel, en dat zorgde voor bange momenten, vertelt de actrice.

“Ik ben helemaal niet bang van vliegen, mijn vader was piloot”, vertelde Courteney Cox aan Extra. “Maar op dat moment was ik echt bang. Toen we opstegen, hoorden we een hele luide knal. Ik dacht meteen: oh, het lijkt erop dat we die band moeten nakijken.” Maar dat nazicht bleek niet echt geruststellend. “Er was helemaal geen band meer, er was geen wiel. Gelukkig zijn er twee wielen aan elke kant en twee vooraan. Ik moet zeggen, we bleven vier uur lang in de lucht, terwijl we brandstof verbrandden, en we enkel konden denken aan wat er zou gebeuren wanneer we zouden landen ...” Cox vertelde dat ze op dat moment ook aan haar geliefden dacht. “Ik stuurde een berichtje aan Coco (haar 14-jarige dochter, red.): ‘Ik hou van je’. Ik zei niet waarom. En Johnny (McDaid, haar vriend, red.) ... Ik vertelde hem alles wat er gebeurde en ik FaceTimede hem toen het allemaal achter de rug was.”

Het vliegtuig cirkelde uiteindelijk terug naar het Ontario International Airport in Californië. Het vliegveld werd afgesloten zodat het vliegtuig veilig kon landen. De actrice voegde nog toe dat de landing eigenlijk best vlot verliep. Cox, Aniston en de andere inzittenden wachtten daar ook op een nieuw vliegtuig.