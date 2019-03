Courteney Cox deelt opvallende weetjes: “Mijn duurste eigendom? Een Banksy-schilderij” AVA

18 maart 2019

18u05

Bron: The Guardian 0 Celebrities Er valt nog heel wat te leren over Courteney Cox, zo blijkt uit een recent interview met de Britse krant The Guardian. Opvallend: haar duurste aankoop is een Banksy-schilderij en de Amerikaanse actrice werd eens naakt buitengesloten.

Iedereen weet dat Courteney Cox tien jaar lang Monica Geller speelde in ‘Friends’. Maar wie wist dat ze thuis een echte Banksy had hangen? In het interview antwoordt Cox kort op een lijst persoonlijke vraagjes. Het is dus niet duidelijk over welk schilderij het gaat en hoeveel die precies kostte. Toen de interviewer haar meest gênante moment wou weten, vertelde de actrice dat ze eens naakt werd buitengesloten: “Ik was nog heel jong en stond in de douche toen mijn oudere broer en zussen me vertelden dat er een noodgeval was. Ze zeiden me dat ik onmiddellijk uit de douche moest komen en naar buiten moest gaan. Toen ik buiten in mijn blootje stond, sloten ze de deur en kon ik niet terug naar binnen.”

Darlin’ girl

Haar beste kus? De eerste die ze gaf aan haar huidige man Johnny McDaid, bekend als songwriter en gitarist van Snow Patrol. Haar favoriete woord? Johnny’s koosnaampje voor haar: “Darlin’ girl”. Het showbizzkoppel is samen sinds 2013.

Op de vraag ‘Wat ben je je ouders verschuldigd?’, vertelt de Amerikaanse actrice over haar moeder: “Mijn moeder was geen doorzetter. Ik ben dankbaar dat ik dat heb kunnen meemaken en dat ik het volledig tegenovergestelde kan zijn." En ook wereldberoemde actrices kunnen de slaap soms moeilijk vatten: “Wat mij ‘s nachts wel eens wakker houdt? Mij zorgen maken dat ik niet meer in slaap zal geraken.”