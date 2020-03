Courteney Cox bingewatcht ‘Friends’ tijdens quarantaine LOV

26 maart 2020

10u52

Bron: ANP 0 Celebrities Courteney Cox (55) hoeft zich niet te vervelen tijdens deze periode van zelfisolatie. De actrice is namelijk bezig met alle seizoenen van ‘Friends’ te bingewatchen, vertelt ze tijdens een videogesprek met Jimmy Kimmel.



Courteney was een van de sterren van de populaire sitcom, maar de actrice grapt dat ze zich weinig kan herinneren van de serie. "Ik kan me niet eens herinneren dat ik in deze serie heb gespeeld!", zegt Cox lachend. "Ik heb zo'n slecht geheugen." Wel weet ze dat ze veel plezier heeft gehad tijdens de productie van de sitcom. De actrice speelde de neurotische Monica Geller.



De reünie van ‘Friends’ werd onlangs vanwege het coronavirus tot nader order uitgesteld. De show, een ongescript gesprek tussen de zes acteurs Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer, zou nog deze maand worden opgenomen in de voormalige ‘Friends’-studio in Burbank. De opnames zijn nu in elk geval tot mei uitgesteld.

LEES OOK:

Friends-reünie uitgesteld door coronavirus