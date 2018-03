Countryzanger Tim McGraw onwel op podium

MVO

12 maart 2018

06u10 0 Celebrities Countryster Tim McGraw is tijdens een concert in Dublin zondagavond op het podium in elkaar gezakt. De vrouw van Tim, countryzangeres Faith Hill, kwam het publiek later vertellen dat het inmiddels weer beter met hem ging.

De zanger had net zijn hit 'Humble & Kind' gezongen, toen hij op zijn knieën zakte en niet meer omhoog kwam. Hij werd afgevoerd, waarna Faith de bühne opkwam om de concertgangers te vertellen dat haar echtgenoot last van uitdrogingsverschijnselen had. "Het spijt me, maar ik heb de beslissing gemaakt dat hij niet meer terugkomt vanavond."

Een woordvoerder van het countrykoppel gaf zondagavond een statement aan Rolling Stone. "Tim McGraw leed aan uitdroging tijdens zijn optreden in Dublin vanavond. Hij is behandeld door het medisch personeel ter plaatse en komt er weer bovenop. Hij en Faith danken iedereen voor hun liefdesbetuigingen en steun en kijken ernaar uit om hun Ierse fans snel weer te zien."