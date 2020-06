Cosmeticagigant Coty neemt voor 200 miljoen dollar aandeel in make-upbedrijf van Kim Kardashian LOV

29 juni 2020

13u42

Bron: Belga 0 Celebrities De Amerikaanse cosmeticareus Coty neemt een belang van 20 procent in Kim Kardashians make-upmerk KKW Beauty. Dat schrijft de Financial Times op basis van welingelichte bronnen. Coty betaalt daarvoor 200 miljoen dollar (177 miljoen euro).

De participatie waardeert het merk - dat nog maar drie jaar bestaat - op 1 miljard dollar. Coty heeft volgens de zakenkrant een optie om later het hele merk in handen te krijgen.

Het is niet voor het eerst dat Coty in zee gaat met de Kardashians. Eind vorig jaar betaalde het 600 miljoen dollar (532 miljoen euro) voor een meerderheidsbelang in het cosmeticamerk van Kylie Jenner, één van de andere Kardashian-Jenner-zussen die wereldberoemd werden door ‘Keeping up with the Kardashians’. Daarmee werd ze ook in één klap miljardair

Coty probeert met de overname zijn portfolio van eigen cosmeticamerken te moderniseren.

