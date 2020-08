Coronauitbraak bij productiebedrijf Will Smith en echtgenote Jada SDE

15 augustus 2020

09u42

Bron: Variety 1 Celebrities Pech voor Will Smith (51) en z'n echtgenote Jada (48). Bij hun productiebedrijf, Westbrook Inc., hebben maar liefst tien werknemers positief getest op het coronavirus. Volgens Variety is het de eerste belangrijke uitbraak bij een productiebedrijf.

“We hebben tien positieve tests gekregen", laat Westbrook Inc., het productiebedrijf van Will en Jada Smith, in een verklaring weten. “De medewerkers in kwestie zitten in quarantaine en zullen daar ook blijven. Alle tien mensen zijn opnieuw getest en hebben negatieve resultaten gekregen. We blijven wel alle officiële richtlijnen en veiligheidsvoorschriften volgen." Het bedrijf werkt ook nauw samen met de plaatselijke afdeling volksgezondheid, klinkt het. De productie waaraan de tien besmette medewerkers werkten, is tijdelijk stopgezet. Andere projecten gaan wel zoals voorzien door.

Een woordvoerder van Westbrook laat verder weten dat de besmette werknemers geen symptomen van Covid-19 vertonen en dat ook werknemers met wie ze in nauw contact zijn gekomen, in isolatie zitten. Volgens de richtlijnen van Los Angeles moeten werknemers tien dagen thuisblijven nadat ze positief getest hebben op het coronavirus. Iedereen die in nauw contact met hen is gekomen, moet veertien dagen in quarantaine.

Hoe het kan dat de werknemers eerst positief testten en niet lang daarna negatief, blijft onduidelijk. Volgens Variety werkt Westbrook Inc. wel niet langer samen met Rapid Reliable Testing, het bedrijf dat de twee tests uitvoerde.