Coronacrisis doet voogdijstrijd tussen Angelina Jolie en Brad Pitt weer oplaaien: “Ze houdt de kinderen bewust ver weg van hun vader” TDS

30 maart 2020

15u06

Bron: STAR MAGAZINE 0 Celebrities Al bijna vier jaar lang zitten Angelina Jolie (44) en Brad Pitt (56) in hun bittere (v)echtscheiding verwikkeld. De hele procedure verloopt nog steeds heel moeizaam, en dat zorgt er in volle coronacrisis blijkbaar voor dat de twee het weer harder dan ooit spelen. Volgens de omgeving van het koppel wil Angelina dan ook niet dat hun zes kinderen - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox en Vivienne - tijdens de quarantaine tijd doorbrengen met hun vader.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Maleficent’-actrice Angelina Jolie glimlachte breed, toen ze eerder deze week met haar dochter Vivienne (11) werd gefotografeerd, terwijl ze samen boodschappen deden bij een natuurvoedingswinkel. Gingen ze hamsteren om de coronacrisis te doorstaan? Alles lijkt erop te wijzen, nu bekend raakte dat de zes kinderen van Angelina en Brad Pitt de komende weken bij de actrice thuis in zelfisolatie gaan.

Hun oudste kind, de 18-jarige Maddox, keerde terug vanuit Zuid-Korea, waar hij studeert aan de Yonsei University in Seoul. Zijn semester werd door de pandemie geannuleerd, en dus werd besloten dat de tiener bij zijn moeder zou verblijven tijdens deze onzekere tijden. Maddox zal zijn Koreaanse en Russische studies voortzetten van thuis uit, zo klonk het. Hij vergezelt zo zijn broers en zussen, want ook van Pax (16), Zahara (15), Shiloh (13) en tweeling Knox en Vivienne (11) is geweten dat zij bij Angelina in zelfisolatie gaan.

(lees verder onder de foto)

Enkel bij haar?

De actrice zou de quarantaine echter als een uitgelezen kans zien om haar kinderen aan zich te binden. Want volgens de nabije omgeving van Jolie en Pitt weigert Angelina dat de kids nog naar hun vader mogen gaan. “Ze zouden zo graag wat tijd met hem spenderen tijdens deze lockdown”, klinkt het. “De kinderen vinden dat hun vader de laatste tijd een geruststellende invloed op hen heeft. Maar hoewel de kinderen van harte welkom zijn voor Brad, ligt de beslissing wel in handen van Angelina. En daar zit het probleem, met telkens een hoop drama tot gevolg.”

De kinderen vullen hun dagen intussen met schoolwerk, het oefenen van talen en het leren bespelen van instrumenten. Daarnaast spelen ze bordspelen en steken ze ook tijdens het koken een handje toe. Al kan de sfeer blijkbaar plots compleet omslaan. “Het gaat er soms pittig aan toe, ja”, luidt het. “Vooral dan voor Shiloh, die gek is op haar vader. Brad is haar steun, als ze het soms moeilijk heeft. Ze hebben een zeer bijzondere band: Brad kalmeert haar als ze zich angstig voelt, en omgekeerd.”

(lees verder onder de foto)

Te ingewikkeld

“Waarom moet alles tussen Brad en Angelina toch zo ingewikkeld zijn?”, vraagt de omgeving van het ex-koppel zich af. Beide ouders willen het beste voor hun kroost, maar kunnen in geen geval tot een compromis komen, met alle gevolgen van dien. “De kinderen amuseren zich natuurlijk nog rot”, klinkt het. “Maar Brad hamert er toch op dat ze hun schoolwerk bijhouden en dat ze op een georganiseerde manier te werk gaan. Zeker omdat de kinderen thuisonderwijs krijgen.”

Bovendien staat Brad erop dat zijn kinderen klusjes afwerken: “Hij laat hen de afwas doen en opruimen. Hij helpt dan ook zelf een handje, dat maakt het allemaal plezieriger.” Dat terwijl Angelina de kinderen net overlaadt met verwennerijen. “Ze heeft geen voeling met de realiteit. Ze stopt de kinderen alles wat ze wensen zomaar toe”, zeggen insiders aan Metro. “Terwijl zij die spullen helemaal niet nodig hebben. Brad zou het liefst van al hebben dat ze stopt met rommel kopen”.

Brad zou een familieraad in het leven geroepen hebben om Angelina te wijzen op haar uitgaven. “Hij heeft met haar besproken dat het moet minderen. Maar Angelina gaf niet toe. Dat frustreert Brad enorm.” Ook het feit dat Brad de kinderen zo weinig te zien krijgt, zou er flink inhakken. “Hij zou willen dat hij iedere dag bij hen zou kunnen zijn. Dat hij zijn kinderen moet missen, valt hem ongetwijfeld het zwaarst. Hij mist de dagen dat de familie als geheel de wereld kon rondreizen.”

LEES OOK:

Van powerkoppel tot rancuneuze exen: de ups & downs van ‘Brangelina’

Daarom zegde Brad Pitt op het laatste moment af voor de BAFTA-awards: “Hij liet alles vallen”