Coronabenefiet Elton John brengt bijna miljoen euro op

31 maart 2020

01u27

Bron: BuzzE/ANP 0 Celebrities Elton John en zijn muzikale collega's kunnen terugblikken op een succesvol benefietconcert voor de bestrijding van het coronavirus. Het evenement, dat zondagavond live werd uitgezonden op de Amerikaanse tv-zender Fox, heeft ruim 900.000 euro opgehaald. Zo melden Amerikaanse media.

Het bedrijf Procter & Gamble en Fox deden allebei een donatie van omgerekend 450.000 euro. Ook veel kijkers schonken een bedrag, maar hoe veel precies werd niet bekendgemaakt. De donatie gaat naar twee instellingen die strijden tegen de uitbraak van het longvirus.

Elton presenteerde het huiskamerconcert en zong Don't let The Sun Go Down On Me en ook nog een klein stukje van Lizzo's hit Juice. Ook artiesten als Billie Eilish, Dave Grohl, Mariah Carey en Alicia Keys deden mee. De Backstreet Boys zongen alle vijf vanaf een andere locatie samen hun hit I Want It That Way.

De zanger liet maandag na de uitzending weten dat hij het heel bijzonder vond. "Bedankt aan iedereen die heeft gekeken en heeft gedoneerd en aan alle geweldige artiesten die hebben meegedaan.”