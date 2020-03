Corona levert ook geld op: zeepbedrijf van rapper stevent af op recordwinst BDB

13 maart 2020

13u37

Bron: TMZ 0 Celebrities Terwijl de hele wereld quasi in crisis verkeert, doet rapper Soulja Boy (29) net gouden zaken. De winst van zijn zeepbedrijf is in enkele dagen tijd immens gestegen. Met dank aan het coronavirus.

Soulja Boy investeerde recent in een vestiging van The Soap Shop in Mississippi. Je kan er handzeep, afwasmiddel en andere schoonmaakproducten kopen. Kortom, zaken die op dit moment heel gewild zijn. “Na de uitbraak van het coronavirus zijn er 30 keer meer producten verkocht”, vertellen bronnen aan de Amerikaanse website TMZ. “Terwijl de winkel vroeger 100 flessen schoonmaakproduct per maand verkocht, zijn dat er nu 3.000. Een record.”

Eerder verklaarde de rapper in een interview de reden van z’n nieuwe carrièrewending. “Ik wil graag verschillende dingen uitproberen. En iedereen heeft zeep nodig.” En dat blijkt vandaag de dag meer dan waar te zijn.