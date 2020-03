Corey Feldman beschuldigt Charlie Sheen van seksueel misbruik SDE

10 maart 2020

17u41

Bron: Entertainment Weekly 0 Celebrities Al jarenlang roept Corey Feldman (48) dat er in Hollywood een pedofielennetwerk zou bestaan. Hij en zijn voormalige jeugdvriend Corey Haim zouden op jonge leeftijd seksueel misbruikt zijn door verschillende mannen uit het wereldje. In zijn nieuwe documentaire ‘(My) Truth: The Rape of Two Coreys’ noemt hij nu ook namen.

In de documentaire vertelt Corey Feldman hoe hij en zijn vriend, Corey Haim, op jonge leeftijd misbruikt werden door verschillende volwassen mannen uit Hollywood. En het voormalige kindsterretje is niet bang om namen te noemen. Een van de bekendste mensen die hij beschuldigt, is ‘Two and a Half Men’-acteur Charlie Sheen.

Veel details

Charlie Sheen zou Corey Haim verkracht hebben op de set van de film ‘Lucas’ uit 1986, toen ze respectievelijk 19 en 13 waren. “Het was niet iets wat hij terloops liet vallen”, zegt een huilende Feldman in de documentaire. “Hij zei niet: ‘Oh, trouwens, dit is er gebeurd.’ Hij vertelde echt alle details. Hij vertelde me: ‘Charlie duwde me voorover tussen twee caravans, smeerde olie op mijn achterwerk en verkrachte me op klaarlichte dag. Iedereen had kunnen voorbijlopen, iedereen had het kunnen zien.’”

(Lees verder onder de foto.)

Ook de ex-vrouw van Feldman, Susannah Sprague, bevestigt dat verhaal. “Hij (Haim, red.) vertelde me dat hij als kleine jongen verkracht was op de set van ‘Lucas’”, zegt ze. “Hij vertelde dat het een collega geweest was en dat Charlie Sheen het gedaan had.”

Pedofielennetwerk

Corey beweert in zijn tijd als kindster in de jaren 80 slachtoffer te zijn geweest van een pedofielennetwerk in Hollywood. Ook Haim zou dit zijn overkomen. In de documentaire beschuldigt Corey onder anderen acteurs Jon Grissom en Dominick Brascia, nachtclubeigenaar Alphy Hoffman en artiestenmanager Marty Weiss van seksueel misbruik. Afgezien van Brascia, die in 2018 overleed, hebben ze alle aantijgingen ontkend.

(Lees verder onder de foto.)

Beschuldigingen

Opvallend genoeg noemt Brascia zelf Charlie Sheen als de verkrachter. In 2017 vertelde hij aan de National Enquirer dat Haim hem in vertrouwen had genomen. “Haim vertelde me dat hij seks had gehad met Sheen toen ze ‘Lucas’ aan het filmen waren. Hij zei me dat ze wiet rookten en seks hadden. Hij zei dat ze anale seks hadden. Haim zei dat Sheen daarna erg koud deed en hem afwees. Toen Corey opnieuw wat wilde rotzooien, was Charlie niet geïnteresseerd.” Maar een paar jaar later zouden ze toch opnieuw seks hebben gehad. “Haim zei me dat hij opnieuw seks had gehad met Sheen", vertelde Brascia. “Hij beweerde dat hij het niet leuk vond en dat hij over Sheen heen was. Hij zei dat Charlie een loser was.”

Sheen heeft de beweringen altijd ontkend. “In mijn carrière van bijna 35 jaar als gevierde entertainer, ben ik steeds een openhartige, nobele en dappere koerier van de waarheid geweest", liet hij in 2017 weten aan TMZ. “Ik heb steeds mijn waslijst aan tekortkomingen, fouten en indiscreties toegegeven en me toegeëigend. Maar elke man heeft een breekpunt. Deze ongefundeerde en ongegronde beschuldigingen eindigen nu. Ik neem een gepassioneerd standpunt in tegen zij die zelfs maar nadenken over die zieke leugens over me.” Opvallend genoeg steunde Judy Haim, de moeder van Corey, het verhaal van Sheen. In de plaats beschuldigde zij Brascia van het seksueel misbruik van haar zoon.