Controversiële Kim Jong-Un-voorstander Dennis Rodman wil Kanye West mee naar Noord-Korea MVO

19 juli 2018

07u07

Bron: ANP 0 Celebrities Als het aan Dennis Rodman ligt, neemt hij bij zijn volgende bezoek aan Noord-Korea een speciale gast mee: Kanye West. De voormalig basketballer is meerdere malen te gast geweest bij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un, met wie hij een bijzondere vriendschap heeft. In een interview met US Weekly laat Rodman weten waarom hij de rapper zou willen meenemen.

"Kanye respecteert mijn denkbeelden en ik vind dat hij geweldig werk doet over de hele wereld. Dat respect is dus wederzijds. Het zou geweldig zijn om samen iets te doen, daarom nodig ik hem uit met me mee te gaan naar Noord-Korea. Op die manier kan hij met eigen ogen zien wat er daar gebeurt, wat hem hopelijk inspireert tot het schrijven van een nummer," aldus Rodman.

In juni reisde Rodman nog af naar Singapore, waar hij getuige was van de historische ontmoeting tussen Kim Jong-Un en de Amerikaanse president Donald Trump, wat hem emotioneerde: "Mocht er iets goeds uitkomen tussen Noord-Korea en Amerika, dan heb ik deze mannen toch maar mooi samengebracht."