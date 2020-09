Controverse rond ‘The Ellen Show’ heeft geen invloed op goede kijkcijfers: “Best bekeken aflevering sinds 2016” MVO

23 september 2020

13u20 0 Celebrities Het maakt niet uit hoeveel haters ze blijkt te hebben, de Amerikaanse televisiekijkers houden nog steeds van Ellen Degeneres. Sterker nog, de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘The Ellen Show’ werd meteen de best bekeken aflevering in vier jaar tijd.

Of dat iets te maken heeft met haar trouwe fans of eerder met een paar ramptoeristen die gelokt werden door het #RIPEllen-schandaal, zal de toekomst moeten uitwijzen. Presentatrice Ellen DeGeneres (62) heeft tijdens de aflevering haar excuses aangeboden voor de negatieve sfeer op de werkvloer waar de afgelopen maanden veel over bericht werd. Ook zegt ze verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in haar show gebeurt.

“Zoals je misschien hebt gehoord, waren er deze zomer beschuldigingen van een negatieve werkomgeving rondom onze show. Ik ben erachter gekomen dat hier dingen zijn gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren”, aldus Ellen. Het was de eerste keer dat Ellen DeGeneres reageerde op het onderzoek dat BuzzFeed naar buiten bracht. Daaruit kwam naar voren dat veel werknemers seksueel wangedrag en intimidatie op de werkvloer hebben ervaren. Meerdere (oud-)werknemers en gasten van de show deden daar hun verhaal over.

“Ik neem het heel serieus en ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die hieronder geleden heeft”, vervolgde Ellen. “Ik weet dat ik in mijn positie veel macht en privileges heb en ik realiseer me dat daar een verantwoordelijkheid bij komt kijken. Ik neem de verantwoordelijkheid voor wat er in mijn show gebeurt.”