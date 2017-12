Controverse rond hondje Carrie Fisher, familie is radeloos: "Stop alsjeblieft met het verpesten van haar herinnering" MVO

09u53 0 EPA Carrie Fisher speelt met Gary op de rode loper. Celebrities Gary, het hondje van de inmiddels overleden 'Star Wars'-actrice Carrie Fisher, zorgt voor heel wat ophef. Binnenkort verschijnt hij in de nieuwe 'Star Wars'-film, en Carries familie maakt zich namelijk zorgen over al die publieke optredens van het diertje. "We houden van hem en weten wat hij betekende voor Carrie, maar het blijft een hond."

Vele fans denken dat Carries dochter, Billie Lourd, de voogdij van Gary overnam na de dood van haar moeder, maar niets in minder waar. Gary is al die tijd bij Corby McCoin geweest, Carries assistente.

Gewoon een hond

Die laatste wil Gary meenemen naar zo veel mogelijk publieke bijeenkomsten, zoals ComicCons. Volgens haar kan het publiek zo interactie hebben met het dier, en zich op die manier "meer verbonden voelen" met de overleden actrice. "Niets van," aldus de familie Fisher. "Het enige dat hier gebeurt is munt slaan uit de nagedachtenis van Carrie. En op welke manier dan nog... We beseffen heel goed hoe belangrijk Gary voor haar was, zonder hem kwam ze amper buiten. Maar sinds haar dood is hij weer gewoon een hond, en hem voordoen als de voornaamste connectie met Carrie maakt haar herinnering een pak goedkoper."

Niet af te kopen

Lucas Film belde uit naam van de familie al naar verschillende events waar de hond zou verschijnen, in een poging de 'meet & greets' met de hond af te lassen, wat steeds zonder aandringen lukte.

Carrie's ex-man, Bryan Lourd, vroeg McCoin ook om Gary's Instagram pagina met meer dan 160.000 volgers te verwijderen, omdat hij vindt dat dat respectloos overkomt. Hij ziet naar eigen zeggen hoe zijn dochter ervan afziet. Uit wanhoop zou hij McCoin zelfs 250 dollar per maand hebben aangeboden in ruil voor het binnenshuis houden van het dier. Tot nu toe zonder succes: de Instagram pagina staat nog steeds online en de hond zal naar alle waarschijnlijkheid nog niet zijn laatste dagen in de spotlights hebben gespendeerd.