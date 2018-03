Controverse op de set van 'Grey's Anatomy': twee geliefde actrices ontslagen omdat hoofdrol Ellen Pompeo opslag vroeg? MVO

09 maart 2018

12u25 0 Celebrities Slecht nieuws voor trouwe 'Grey's Anatomy'-fans, want zender ABC heeft zopas twee hoofdrolspelers uit de serie laten gaan. Het gerucht loopt nu dat de ontslagen te wijten zijn aan budgetproblemen, gezien Ellen 'Meredith Grey' Pompeo (48) om een serieuze opslag vroeg.

Opgelet, de ontslagen voorspellen de exit van bepaalde personages in de show, en kunnen dus mogelijk gezien worden als spoilers.

Als ze geen opslag kreeg zou ze vertrekken... Betekent dat nu dat er twee andere actrices moeten vertrekken in haar plaats?

Jessica Capshaw, die Dr. Arizona Robbins speelde voor tien seizoenen, en Sarah Drew die negen seizoenen lang Dr. April Kepner vertolkte, moeten de serie binnenkort verlaten. Er wordt verwacht dat beide actrices na het huidige seizoen (jaargang veertien) niet meer zullen terugkeren. De beslissing zou gemaakt zijn door de producers van de show, waaruit blijkt dat geld waarschijnlijk een issue is.

Weg diversiteit?

Schrijfster Shonda Rhimes vind het moeilijk om afscheid te nemen. "Het is nooit fijn om personages af te geven", zegt ze. "Zeker deze. Zowel Arizona als April waren niet alleen erg geliefd, maar ook iconisch. De LGBTQ-gemeenschap én de diep-Christelijke gemeenschap worden ondervertegenwoordigd op tv. Arizona was een lesbienne en April was erg gelovig. Jammer dat net die elementen uit de show verdwijnen. Ik ben Jessica en Sarah erg dankbaar dat ze die personages jarenlang tot leven hebben gebracht met sprankelende performances, waarmee ze vrouwen over de hele wereld hebben geïnspireerd."

Opslag vs ontslag

Het Amerikaanse magazine Deadline legde al snel het verband tussen de twee ontslagen en de opslag die hoofdrolspeelster Ellen Pompeo kreeg. Eerder dit jaar kaartte die de ongelijkheid in betaling tussen de mannelijke en vrouwelijke actrices aan. "Ik kreeg veel minder betaald dan Patrick Dempsey (Dr. Shepard), ook al was ik het titelpersonage met het meeste schermtijd. Ik heb er verschillende keren met hem en de programmamakers over proberen te praten, maar tevergeefs. Op een gegeven moment was ik het zat en vroeg ik gewoon 5000 dollar meer dan Patrick, puur uit principe. Omdat de show 'Grey's Anatomy' heet en ik Meredith Grey ben! Mijn enige optie als dat niet zou lukken was ontslag nemen..."

Ze haalde haar slag thuis, want vanaf seizoen vijftien zal ze 575.000 dollar (468.000 euro) per aflevering verdienen, waardoor ze in totaal zo'n 20 miljoen dollar (16 miljoen euro) op een jaar zal verdienen. Daarmee wordt ze de best betaalde tv-actrice ter wereld.

Niet gevochten

Toch zijn de ontslagen niet haar schuld, zo twittert ze. "Het is jammer dat Deadline vrouwen tegen elkaar op probeert te zetten op Internationale Vrouwendag." In een andere tweet gaat ze verder: "Ik ben een grote meid, Deadline mag mij noemen wat ze willen, maar alsjeblieft fans, trap niet in diezelfde val. Ik heb hier niets mee te maken."

De meeste fans staan aan haar kant, maar toch volgt er nog veel kritiek: "Of het nu met jouw loon te maken had of niet, in je nieuwe contract heb je rechten als producer. Je had je stem kunnen gebruiken om voor hen te vechten, maar dat heb je niet gedaan..."

