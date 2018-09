Conchita Wurst wil weer een man zijn MVO

09 september 2018

10u26 2 Celebrities Tom Neuwirth, die we beter kennen als Conchita Wurst, wil weer als man door het leven gaan. Niet dat hij zich ooit écht identificeerde als vrouw - dat was een act - maar dat begreep niet iedereen, zo zegt de zanger.

Zijn haar is veel korter dan destijds tijdens het songfestival van 2014. De make-up is ook amper nog te bespeuren en zijn vroeger zo vrouwelijke bouw is vervangen door een brok spieren. Ja, ook visueel lijkt Conchita Wurst veel meer op een man dan enkele jaren geleden.

Man in een jurk

"Ik was er tevreden mee om gewoon een man in een jurk te zijn," zei de Oostenrijker vorig jaar al. "Maar niet iedereen snapte dat. Ja, ik hou van mannen, maar alleen als man. Conchita is een drag-act. Als haar heb ik geen interesse in mannen, ik heb me immers nooit écht een vrouw gevoeld. Ik zat ergens tussenin. Ik voelde me geen man, maar ook geen vrouw."

In Bild gaat hij nu nog een stapje verder. "Het begon ongemakkelijk te voelen dat mensen me constant als vrouw zagen, net zoals ik het ooit ongemakkelijk heb gevonden om aangesproken te worden met 'hij'."

Sporten

"Drie jaar geleden ben ik beginnen sporten," verklaart hij zijn veranderde lichaam. "Ik zat constant op het vliegtuig en at niet gezond. Dat kon zo echt niet meer. Het trainen was in het begin moeilijk, maar ondertussen kan ik niet meer zonder."

Of hij een nieuwe artiestennaam voor zichzelf gaat bedenken, weet hij nog niet. "Maar ik denk erover na. Conchita is en blijft een vrouwennaam."