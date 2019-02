Conchita Wurst verrast fans met kaal hoofd Leon van Wijk

24 februari 2019

20u16

Bron: AD 0 Finally back at @grazertuntenball ❤️ #scandal 🖤 dress @thomaskirchgrabner Een foto die is geplaatst door null (@conchitawurst) op 23 feb 2019 om 19:32 CET Celebrities Conchita Wurst (30), de Oostenrijkse artiest die in 2014 het Eurovisie Songfestival won, heeft een opvallend nieuw kapsel. De excentrieke zanger, die sinds vorig jaar ‘hij’ genoemd wil worden, verscheen gisteravond met een kaal hoofd op een feestje. Fans moeten wennen, maar zijn veelal enthousiast. “Dit is prachtig.’’

De Rise like a phoenix-zanger, die normaal vaak pruiken draagt, toonde zijn nieuwe look op Instagram. Daar verzamelden de kiekjes al snel likes van beroemdheden, onder wie tv-persoonlijkheid Kelly Osbourne.



Hoewel sommige fans terughoudend reageerden, regende het onder de honderden commentaren vooral complimenten. “Geweldig als altijd’’, schreef iemand bijvoorbeeld. “De meest sexy man die ik ooit heb gezien’’, voegde een ander toe.



Die laatste opmerking past bij wie Conchita, geboren als Thomas Neuwirth, tegenwoordig wil zijn. Mensen willen andere mensen vaak een label geven zodat ze makkelijker te plaatsen zijn, maar dat was lastig toen de wereld in 2014 kennismaakte met de vrouw met de baard - of was hij een man in een jurk?



🖤 pic @mrmartinz dress @thomaskirchgrabner with @go_with_flo party @grazertuntenball for @europride2019 #scandal Een foto die is geplaatst door null (@conchitawurst) op 24 feb 2019 om 00:12 CET

Thomas was er duidelijk over: hij is een man die zich verkleedt als vrouw, een dragqueen. Hij is dus geen transgender.



“Wat ik doe is gespeeld, is glamour, niet het echte leven’’, zei hij tegen The Guardian. “Transgender zijn en in het verkeerde lichaam worden geboren, daar is niets glamoureus of makkelijks aan.’’



Als zichzelf was Thomas een ‘hij’, als Conchita een ‘zij’. Sinds vorig jaar wil Conchita ook als ‘hij’ worden aangesproken. Als Conchita laat Thomas nu ook vaker zijn spieren zien. “Het voelde al enige tijd ongemakkelijk om als vrouw te worden gezien’’, aldus Conchita tegen Bild. “Maar nu vind ik het ook raar als iemand me ‘hij’ noemt.’’