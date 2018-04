Conchita Wurst maakt bekend dat ze hiv-positief is: "Maar ik ben sterker, gemotiveerder en meer bevrijd dan ooit" IB

16 april 2018

00u13

Bron: Instagram, metro.co.uk 0 Celebrities Conchita Wurst, de zangeres met de baard die in 2014 wereldberoemd werd nadat ze het Eurovisie Songfestival won, heeft bekendgemaakt dat ze hiv-positief is. Een ex-vriendje van de zangeres dreigde de diagnose bekend te maken, maar Conchita was hem voor. “Ik ben al veel jaren hiv-positief. Dat is irrelevant voor het grote publiek, maar een ex dreigt die privé-informatie publiek te maken. Ik zal nooit iemand het recht geven om me bang te maken of mijn leven te beïnvloeden”, schrijft de drag queen op Instagram.

“Sinds ik de diagnose gekregen heb, ben ik in behandeling en ik ben al vele jaren onafgebroken onder de detectiegrens, wat betekent dat ik het virus niet kan doorgeven. Tot nu toe wilde ik deze informatie niet publiekelijk delen, om een aantal redenen waarvan er ik hier twee zal noemen”, schrijft ze. “Ten eerste mijn familie, die van alles op de hoogte is en me vanaf dag een gesteund hebben. Ik wilde hen graag de aandacht besparen die gepaard gaat met de hiv-status van hun zoon, kleinzoon en broer. Mijn vrienden zijn ook al lang op de hoogte hiervan en gaan er op een onpartijdige manier, die ik iedereen toewens, mee om. Ten tweede is dit informatie die naar mijn mening enkel relevant is voor mensen met wie seksueel contact een optie zou zijn.”

Tot slot schrijft Conchita Wurst nog dat ze hoopt dat haar besluit om zich ‘te outen’ “helpt om de stigmatisering van mensen die besmet zijn met hiv door hun eigen gedrag of door dat van anderen te verminderen." Ook bedankte ze haar fans voor hun steun. “Aan mijn fans: het nieuws van mijn hiv-status is wellicht nieuw voor jullie, maar het is niet mijn 'status'. Het gaat goed en eerlijk gezegd ben ik sterker, gemotiveerder en meer bevrijd dan ooit. Bedankt voor jullie steun!”

Tolerantie en gelijkheid

De drag queen met baard werd een internationale beroemdheid toen ze de harten van de Europeanen voor zich wist te winnen tijdens het Eurovisie Songfestival in 2014. Ze won toen met het liedje ‘Rise Like A Phoenix’ voor Oostenrijk. Sinds haar overwinning in Kopenhagen bijna vier jaar geleden gebruikt Conchita Wurst haar roem om te pleiten voor tolerantie en gelijkheid. Ze heeft al opgetreden in het Europees Parlement en bij de Verenigde Naties en daagde de Russische president Poetin uit om met haar in gesprek te gaan. In 2015 presenteerde ze mede het Eurovisie Songfestival en was ze in datzelfde jaar celebritymodel in de show van Jean Paul Gaultier in de Parijse Modeweek.

Fans reageerden begripvol op het nieuws en bedankten de zangeres voor haar openheid. "Je bent een goede zangeres en ik blijf fan", schreef een Duitstalige fan. "Wat erg dat je wegens een persoon met zo'n bericht in de openbaarheid moet treden. Laat het je niet aan je hart komen, Conchita, je bent een fantastische dame. Al het goede voor je gezondheid en voor je carrière." Een andere fan schreef dat ze Conchita volledig steunde. "Ik heb het met je te doen, dat je dit bekend moest maken omdat je afgeperst werd. Maar je hebt opnieuw gekozen om het goede te doen. Proficiat met je moed!", schreef iemand anders.